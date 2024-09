Dai CCCP a Fulminacci, Gemitaiz e Ermal Meta: si chiude l'estate 2024 al Carroponte

Tra i numerosi artisti, che si sono esibiti sul palco del Carroponte, Fulminacci ha regalato sicuramente uno show sui generis, un equilibrato mix tra ottima musica, storytelling e ... cabaret. Il cantautore romano ha dato provo di essere anche un talentuoso frontman e un intrattenitore, che, con la sua band, ha accompagnato il pubblico in un universo parallelo, creando atmosfere stralunate ed aliene, un po' sopra le righe, ma pur sempre coi piedi per terra. Un esempio artistico da osservare e non sottovalutare.

Ogni momento del live è stato studiato a tavolino, con una divisione in tre atti. Un primo capitolo con, al centro, le sue canzoni più commerciali e ballabili. Poi, un secondo con tanta malinconia e singoli struggenti solo piano e voce. E infine, l'elettronica, quasi a spezzare i dogmi indie pop dell'artista. Il pubblico è stato calato nell'ennesima dimensione alternativa, fatta di rivisitazioni, mashup dei suoi pezzi in una chiave inaspettata. Questo terzo atto, coinvolgente e dinamico, non si è fatto fermare nemmeno dalla pioggia, sotto cui hanno ballato tutti senza porsi problema alcuno. Insomma, un signor spettacolo.