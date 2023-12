I Cassandra prendono i drammi quotidiani con leggerezza

Tgcom24

Il nuovo singolo Bonsai "Avere un oceano di idee, pensieri, paranoie racchiuso in uno spazio così piccolo come il nostro corpo. Essere plasmati da tutto ciò che ci circonda, dalla visione che hanno le persone di noi in eterno contrasto con quello che invece vorremo essere. Il gusto di disattendere queste aspettative, il piacere di sbagliare", hanno raccontato i Cassandra a proposito del nuovo singolo Bonsai.

Il nuovo album "Quando abbiamo iniziato a fare i musicisti sognavamo di scrivere un disco in tour - raccontano i Cassandra - tra autogrill, bagni lerci, locali e after show che non finiscono mai. Una volta scritto, di andarlo a registrare in una villa tutta per noi, passando le giornate a fumare e dare forma a le nostre idee. Sognavamo di avere intorno a noi una squadra di persone che credessero nel progetto, lasciandoci liberi di esprimerci senza troppe pressioni, di creare per ogni pezzo un micromondo a se stante, che ogni testo fosse un piccolo e personale manifesto. È andata proprio così. Questo è il disco che ogni artista sogna di fare. Non svegliateci".

