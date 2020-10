Carl Brave prende "Coraggio" contro il razzismo musicale

Ufficio stampa

Il "coraggio" Carl Brave ce l'ha sempre avuto (il suo vero nome è infatti Carlo Coraggio), ma questa volta il rapper l'ha riversato nelle diciassette tracce che compongo il suo secondo disco. Da sempre in bilico tra rap. pop e tante altre influenze musicale; Brave non ci sta ad essere incasellato dentro un genere: "La musica è sempre evoluzione e bisogna educare l'ascoltatore a non etichettare. Io sono contro il razzismo musicale"