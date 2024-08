Il cappello di Indiana Jones venduto all'asta per 630mila dollari

All'asta è stato venduto anche un elmetto da esploratore imperiale utilizzato nel film di Star Wars del 1983 "Il ritorno dello Jedi" acquistato per 315mila dollari, così come una bacchetta magica usata da Daniel Radcliffe in "Harry Potter e i demoni. Prigioniero di Azkaban" che ha raggiunto un'offerta di 53.550 dollari. Un abito indossato da Daniel Craig nel film "Skyfall" del 2012 di James Bond è stato venduto per 35mila dollari. Brandon Alinger, direttore operativo di Propstore, ha affermato che la casa d'aste è "orgogliosa di aver messo in contatto una così vasta distesa di fan con i pezzi storici che amano". Secondo Hollywood Reporter, il cappello di Indiana Jones è stato venduto a più del doppio di quello di un altro fedora usato nel film "il tempio maledetto" messo all’asta nel 2021, venduto per 300mila dollari.