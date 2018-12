Capodanno in piazza: da Gabbani a Baby K dove chiudere il 2018 a suon di musica

Il vincitore di Sanremo 2017, con "Occidentali's Karma", in attesa del nuovo album al quale sta lavorando, salirà sul palco di piazza Duomo a Milano. Per Gabbani un modo per inaugurare bene il 2019 che per lui sarà un po' la prova del fuoco. A fare da apripista per lui ci saranno i Bluebeaters. Anastasio, con le sue rime fascinose, sarà invece protagonista in piazza Bra a Verona. A Mantova saranno di scena Lo Stato Sociale e i Planet Funk, per un Capodanno dai molteplici sapori. Non saranno a Sanremo, al Festival, ma ci saranno per dire addio al 2018 i Kolors.



In riviera romagnola c'è l'imbarazzo della scelta. A Bellaria Igea Marina si potrà cantare con Enrico Ruggeri, a Rimini è di scena Nek mentre a Cesena si va a tutto funky e be-bop la Big Band di Paolo Belli. A Riccione invece, al Capodanno "Deejay On Ice", ci sarà Alessio Bernabei. Decisamente rock, di quello che guarda agli anni 70, l'addio al 2018 in piazza a Parma, con la Pfm di Franz Di Cioccio e Patrick Djivas. A Firenze saranno di scena Francesco Renga e Baby K, a Siena c'è Alex Britti e ad Arezzo Pau dei Negrita. A Roma invece ci sarà la poesia di Vinicio Capossela. Spazio anche per il rap, con i Gemelli Diversi a San Benedetto del Tronto e J-Ax a Pescara.



Salerno si regala un doppio show, con Clementino e Max Gazzè, mentre a Napoli gli artisti a salire sul palco di piazza del Plebiscito saranno addirittura cento, da Zulu dei 99 Posse a Enzo Gragnaniello. Rap anche a Cosenza con Fabri Fibra, dove però ci sarà anche la cantantessa Carmen Consoli. A Pozzuoli, in provincia di Napoli, sarà invece un Capodanno rock, con le Vibrazioni di Francesco Sarcina. Se Bari e Matera saranno teatro delle feste di piazza "televisive" (la prima trasmessa da Canale 5, la seconda da Rai), conseguenti cast stellari, non ci sarà comunque da annoiarsi in altre piazze del Sud. A Taranto saranno di scena gli Elio e le storie tese (ma non si erano sciolti? Sì, ma per Taranto si può fare uno strappo alla regola), a Lecce Apres La Classe e Bandabardò. E infine le isole: il pubblico siciliano potrà dividersi tra Palermo (Goran Bregovic) e Catania (Noemi), mentre in Sardegna la scelta principale è tra Gianna Nannini, a Castelsardo, e i Maneskin a Olbia.