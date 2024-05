Un tema, quello della nuova vita e della seconda opportunità che il regista percorre da tempo e che gli fece vincere la Palma d'oro con Deepan. Selena Gomez torna al cinema dopo tanti anni di televisione in questa commedia che va avanti a ritmo di musica e di cui lei insieme a Zoe Saldana è protagonista principale. Ad interpretare Emilia Perez è invece la spagnola Karla Sofía Gascón, che fino alla transizione di genere nel 2018 si chiamava Carlos ed era popolare protagonista di soap latine. Sul red carpet l'altra sera però non era meno emozionata delle altre due protagoniste Zoe Saldana e Selena Gomez. La prova di Audiard era molto attesa e non solo dai cinefili, la storia segue l'incontro destinato a cambiare la vita di entrambe tra l'avvocatessa Rita Moreno (Zoe Saldana) e il feroce narcoboss con due figli piccoli e moglie (Selena Gomez) barricati nella villa guardata a vista. Lui la sequestra per chiederle di organizzarle la nuova esistenza da donna, operazione a Tel Aviv in segreto e nuova identità. La Montee è stata eccezionale: oltre al regista con il solito panama bianco (ieri l'altro fedelissimo del copricapo, Coppola) e al resto del cast con Edgar Ramirez e Adriana Paz, c'erano i giurati Pierfrancesco Favino, Omar Sy che indossava un collier di diamanti che sembrava il classico furto di Lupin, Eva Green. E poi ancora la messicana Salma Hayek con il marito Francois Pinault (con Kering tra i produttori del film), Eva Longoria, Ron Howard, Carla Bruni, Charlotte Gainsbourg, Abel Ferrara, Leos Carax, James Franco.

"Caught by the Tides"

L'altro film del concorso è stato "Caught by the Tides" di Jia Zhang-Ke (in sala per l'Italia con Tucker Film prossimamente) che racconta la Cina degli ultimi venti anni, nel passaggio epocale tra vecchio e nuovo, il capitalismo che si affaccia potente e senza sconti sociali, le vecchie generazioni abituate a sentirsi parte di una comunita' e le nuove confuse. Zhang-Ke, 53 anni, la sesta generazione del cinema cinese, regista di "Still Life" (Leone d'oro a Venezia 2006), non smette di guardare con occhi lucidissimi come si sta da quella parte del mondo che è diventata la prima potenza globale. Segue la storia di Qiao Qiao (Zhao Tao, musa e moglie del regista) e dell'amore per Guao Bin (Zhubin Li) che non dura come vorrebbe mentre tutto intorno a loro, in quella provincia dell'immensa Repubblica Popolare Cinese, sta cambiando. Ci sono le nuove case, i nuovi ricchi e i truffatori di sempre, c’è TikTok e i capannoni dove si dorme e si lavora, ci sono le nuove mode e il Covid che è uno tsunami ma su tutto c’è un'immensa disperata solitudine umana, che la tecnologia prova a mitigare. Qiao Qiao illumina i suoi occhi quando vede un robot umanoide che si rivolge a lei per darle forza.