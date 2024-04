Leggi Anche A Cannes 77 Sorrentino in Concorso con Lanthimos, Coppola e Cronenberg

Tgcom24

La giuria e i film in Concorso La Giuria presieduta dal presidente Greta Gerwig, regista di "Barbie", dovrà assegnare la Palma d'oro a uno dei 22 film in Concorso. Lily Gladstone era in Concorso al Festival nel 2023 con "Killers of the Flower Moon" di Martin Scorsese, per cui ha ottenuto la nomination all'Oscar cincendo diversi premi. Eva Green è stata l'ultima volta sulla Croisette con "Quello che non so di lei" di Roman Polanski (2017). Il giapponese Kore-eda Hirokazu è in fedelissimo di Cannes dal 2001 quando presentò "Distance", ha vinto la Palma d'oro 2018 con "Affari di famiglia", e nel 2023 il Premio per la sceneggiatura con "Monster". Ebru Ceylan è la moglie e collaboratrice del regista turco Nuri Bilge Ceylan (vincitore nel 2014 de la Palma d'Oro con "Il regno d'inverno"). La regista libanese Nadine Labaki ha esordito proprio a Cannes con Caramel (2004) e ha vinto nel 2018 il Premio della giuria con "Capernaum". Il regista spagnolo Juan Antonio Bayona è fresco di dalla nomination all'Oscar per "La società della neve".

In Concorso il festival vede Paolo Sorrentino con il suo "Parthenope" al fianco di altri grandi ritorni come quello di Francis Ford Coppola con l'atteso film di fantascianza "Megalopolis" e il regista greco Yorgos Lanthimos (vincitore nel 2023 il Leone d'oro con "'Povere creature") con "Kinds of Kindness". In gara anche lo storico sceneggiatore di "Taxi driver", Paul Schrader, come regista per "Oh Canada". Il film di apertura della rassegna sarà la commedia "The second act", diretta da Quentin Dupieux e interpretato da Lea Seydoux e Vincent Lindon. Poi David Cronenberg "The Shrouds", Ali Abbasi con "The Apprentice", e Andrea Arnold con "Bird". I vincitori saranno annunciati sabato 25 maggio.

Favino a Cannes Pierfrancesco Favino sarà sulla Croisette come giurato dopo essere stato due volte in Concorso in qualità di attore. Era stato protagonista nel 2022 in "Nostalgia" di Mario Martone, e nel 2019 nei panni di Tommaso Buscetta ne "Il traditore" di Marco Bellocchio.

