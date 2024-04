A Cannes 77 Sorrentino in Concorso con Lanthimos, Coppola e Cronenberg

Annunciato il programma della kermesse cinematografica si terrà dal 14 al 25 maggio. Per l'Italia anche Roberto Minervini in Un Certain Regard con "I dannati"

Quella targata 2024 si terrà dal 14 al 25 maggio e vedrà come presidente di giuria Greta Gerwig , regista di "Barbie" (prima regista americana a presiederla). Il presidente del Festival Iris Knobloch e il delegato generale Thierry Frémaux hanno annunciato il programma che presenta Paolo Sorrentino in Concorso con il suo "Parthenope" insieme a nomi importantissimi del firmamento mondiale come Yorgos Lanthimos, David Cronenberg, Francis Ford Coppola, Paul Schrader . Camille Cottin sarà la madrina delle cerimonie di apertura e chiusura.

Tgcom24

Il ritorno di Francis Ford Coppola Francis Ford Coppola torna in competizione ufficiale a Cannes con il suo film "Megalopolis". Il delegato generale del Festival, THierry Fremaux, in conferenza stampa al cinema Normandie di Parigi ha ricordato che regista americano appartiene a quella "cerchia molto ristretta" di registi che hanno già vinto due Palme d'Oro, in particolare, per "La Conversazione" e "Apocalypse Now". "E' un onore che venga a presentare il suo film a Cannes", ha aggiunto Fremaux.

Sorrentino e l'Italia a Cannes 77 "Parthenope di Paolo Sorrentino con Gary Oldman protagonista e Luisa Ranieri, Silvio Orlando, Isabella Ferrari, Stefania Sandrelli nel cast è in anteprima mondiale in gara per la Palma d'oro, unico film italiano. Il film racconta, nelle parole di Paolo Sorrentino, "il lungo viaggio della vita di Parthenope, dal 1950, quando nasce, fino a oggi. Un'epica del femminile senza eroismi, ma abitata dalla passione inesorabile per la libertà, per Napoli e gli imprevedibili volti dell'amore. I veri, gli inutili e quelli indicibili, che ti condannano al dolore. E poi ti fanno ricominciare. La perfetta estate di Capri, da ragazzi, avvolta nella spensieratezza. E l'agguato della fine. Le giovinezze hanno questo in comune: la brevità. E poi tutti gli altri, i napoletani, vissuti, osservati, amati, uomini e donne, disillusi e vitali, le loro derive malinconiche, le ironie tragiche, gli occhi un po' avviliti, le impazienze, la perdita della speranza di poter ridere ancora una volta per un uomo distinto che inciampa e cade in una via del centro. Sa essere lunghissima la vita, memorabile o ordinaria. Lo scorrere del tempo regala tutto il repertorio di sentimenti. E li' in fondo, vicina e lontana, questa città indefinibile, Napoli, che ammalia, incanta, urla, ride e poi sa farti male". Altro italiano sulla Croisette, in concorso a Un certain regard, è Roberto Minervini con "I dannati". E in gara per la Palma d'oro, seppure diretto dal francese Christophe Honoré c'è da sottolineare nell'anno del centenario "Marcello Mio", un film dichiarato omaggio al grande Mastroianni con Catherine Deneuve e Chiara Mastroianni nel cast.

Il programma

Film d'apertura

Le Deuxième Acte (Second Act) di Quentin Dupieux



In concorso

Megalopolis di Francis Ford Coppola

The Apprentice di Ali Abbasi

Motel Destino di Karim Ainouz

Bird di Andrea Arnold

Emilia Perez di Jacques Audiard

Anora di Sean Baker

The Shrouds di David Cronenberg

The Substance di Coralie Fargeat

Grand Tour di Miguel Gomes

Marcello Mio di Christophe Honore

Caught by the Tides (Feng Liu Yi Dai) di Jia Zhang-Ke

All We Imagine as Light di Payal Kapadia

Kinds of Kindness di Yorgos Lanthimos

L’Amour Ouf di Gilles Lellouche

Wild Diamond di Agathe Riedinger

Oh Canada di Paul Schrader

Limonov: The Ballad di Kirill Serebrennikov

Parthenope di Paolo Sorrentino

The Girl With the Needle di Magnus von Horn



Fuori concorso

Furiosa: A Mad Max Saga di George Miller

Horizon, an American Saga di Kevin Costner (serie)

She’s Got No Name di Chan Peter Ho-Sun

Rumours di Evan Johnson, Galen Johnson, Guy Maddin