Il premio per la migliore attrice ha riservato più una sorpresa e di un'emozione. Intanto perché è stato assegnato a pari merito a quattro attrici, per la loro interpretazione in "Emilia Perez" di Jacques Audiard, e poi perché insieme a Zoe Saldana, Selena Gomez e Adriana Paz c'è Karla Sofia Gascon , ovvero la prima transgender a ottenere questo riconoscimento nella storia del Festival francese. Tra le lacrime si è rivolta a tutte le attrici come lei che "spesso hanno bussato porte che non si aprono" e alle persone trans: "Domani questa notizia sarà commentata con l'odio di sempre - ha detto -, ma come per Emilia Perez tutti abbiamo l'opportunità di cambiare, di essere migliori: cambiate, bastardi!" ha concluso rivolgendosi a chi diffonde odio contro il suo gruppo gender.

L'attrice spagnola nel film interpreta il narcoboss che decide di cambiare sesso e vita trasformandosi in donna materna e premurosa. Lei stessa nella vita ha fatto la transizione di genere iniziandola a 46 anni: nata a Madrid nel 1972, la Gascon è diventata celebre come attore di soap per poi intraprendere il percorso di transizione. Ha voluto dedicare il premio alla moglie e alle figlie "che sopportano le mie pazzie" e "a tutte le persone trans che soffrono ogni giorno per l'odio che ricevono e per come vengono denigrate".

La Gascon ricevendo il premio ha dichiarato amore per il regista francese Audiard: "Ti adoro per il tuo amore, la tua passione, la tua creatività - ha detto -, migliore regista del mondo e della galassia con il permesso di George Lucas".

"Quando mi hanno dato la possibilità di far passare questo messaggio, ho capito che molta gente si sarebbe potuta guardare in faccia, persone denigrate, insultate - ha aggiunto -. Questo premio è per tutti. E poi quello che mi meraviglia + che la Francia abbia sentito come sua una pellicola in spagnolo e che parla di Messico".