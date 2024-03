La Croisette si accenderà di star internazionali dal 14 al 25 maggio. L'apertura sarà col botto. Toccherà a “Furiosa: A Mad Max Saga" aprire la kermesse nella serata del 15 maggio. George Miller torna così nove anni dopo "Mad Max: Fury Road," per presentare il suo quinto lavoro nella saga apocalittica. In questo prequel, Anya Taylor-Joy interpreta la giovane Furiosa che, opposta a Chris Hemsworth e Tom Burke, deve sopravvivere a numerose prove per trovare la strada di casa.

Tgcom24

L'annuncio di Cannes 77 Il festival di Cannes, annunciando la scelta del film d'apertura, ha dichiarato: "In 5 episodi e quasi 5 decenni, George Miller ha creato un mito catartico, persino una mitologia catartica. Mad Max è una cronaca del collasso della società e dell'ambiente, usando codici di genere per mettere in dubbio queste tematiche, inizialmente visionario e ora crudelmente attuali. Filmato in origine nell'Outback australiano, questa versione rivisitata dei 'western su ruote' descrive un mondo distopico in cui la velocità e il movimento sono semplicemente sinonimi, con l'energia della vita e con la morte, del risultato dello sfruttamento delle risorse, offrendo allo spettatore una dose di adrenalina raramente eguagliata sul grande schermo".

Il regista George Miller ha dichiarato: "L'idea di questo prequel è stata con me per oltre un decennio. Non potrei essere più elettrizzato nel ritornare al Festival di Cannes insieme ad Anya Taylor-Joy, Chris Hemsworth e Tom Burke per condividere Furiosa: A Mad Max Saga. Non c'è un posto migliore rispetto alla Croisette per vivere questo film con gli spettatori su un palco mondiale".