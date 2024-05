A Cannes 77 la vendetta dell'eroina Anya Taylor-Joy in "Furiosa"

Tgcom24

I protagonisti sul red carpet Su la Montée des Marches si sono presentate le due versioni di Furiosa, ovvero la piccola Ayla Browne e la fiera Anya Taylor-Joy di "Ultima notte a Soho" e "The Menu"; c'è poi l'atletico e sorridente Chris Hemsworth nei panni del crudele signore della guerra Dementus. E ancora Tom Hardy e Tom Burke. Ma tutti i flash sono per l'ormai canuto George Miller (classe 1945) che, nonostante una carriera ormai ricca di svolte, non ha mai voluto o saputo staccarsi dalla leggenda del deserto da lui stesso creata.

Furiosa al cinema dal 23 maggio "Quando cominciammo 45 anni fa non sapevo niente di cinema, ma poi mi sono accorto che i pubblici più diversi identificavano il mio eroe con i loro miti culturali e così ho capito che sarebbe andata bene", ha raccontato George Miller. Come si sa "Furiosa" è una sorta di prequel di "Mad Max: Fury Road" del 2015 e promette di gemmare a sua volta perché ogni personaggio della saga ha, nel fondo, un passato e un futuro ancora tutto da esplorare. Intanto il successo è garantito da una distribuzione mondiale che ha impegnato Warner Bros a farne il suo titolo di punta della stagione. In Italia "Furiosa" arriverà dal 23 maggio, visibile anche in versione Imax.