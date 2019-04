Cannes 2019, il manifesto del festival è un omaggio ad Agnès Varda

Il 72esimo Festival di Cannes (14-25 maggio) dedica il suo manifesto ufficiale ad Agnès Varda, la regista scomparsa a 90 anni il 29 marzo. L'immagine scelta è una foto di scena di "La Pointe Courte" (1954), dove si vede una Varda 26enne arrampicata dietro la cinepresa, circondata da una luce abbagliante: "In cima. In equilibrio", sono le parole che accompagnano il poster condiviso sui social dall'account della kermesse francese, che la indica come "la luce guida ispiratrice" di questa edizione.