Candace Bushnell, ideatrice di “Sex and the City”, arriva per la prima volta in assoluto in Italia, per presentare “True Tales of Sex, Success and Sex and the City” un divertente one-woman show che farà tappa a Milano al TAM Teatro Arcimboldi il 21 febbraio e a Trieste al Politeama Rossetti il 23 febbraio.

Scrittrice di fama internazionale, è la graffiante e ironica creatrice di Carrie, Miranda, Charlotte e Samantha, le quattro giovani donne di successo che condividono amicizia ed emozioni sullo sfondo luccicante della Grande Mela, e protagoniste di un fenomeno culturale globale.