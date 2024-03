Cameron Diaz mamma bis a 51 anni: è nato Cardinal Madden

L’attrice e il marito Benji Madden, 45, hanno annunciato la nascita del loro secondo figlio insieme. “Siamo fortunati ed entusiasti di annunciare la nascita di nostro figlio, Cardinal Madden. È fantastico e siamo tutti così felici che sia qui! Per la sua sicurezza e la privacy non pubblicheremo alcuna foto, ma è davvero bello. Ci sentiamo così fortunati e grati” hanno scritto in un post congiunto.

Tgcom24

Come già avvenuto in passato con la nascita della loro primogenita Raddix, avvenuta nel dicembre 2019, Cameron Diaz e Benji Madden, uniti in matrimonio dal 2015, hanno nuovamente optato per un approccio discreto e riservato anche per questa seconda gravidanza. La coppia ha sempre preferito vivere questi momenti in privato, lontano dai riflettori dell'attenzione pubblica. Di Madden la Diaz tempo fa aveva detto: “È il mio partner nella vita, ed è tutto. Non ho mai avuto nessuno che mi supportasse così tanto”. E poi ancora: “Il matrimonio è stata la cosa migliore che mi sia capitata. Mio marito è il più fantastico essere vivente. È un partner bravissimo, gli sono davvero grata. Non so se fossi pronta (quando mi sono sposata), però sapevo che Benji era speciale”.