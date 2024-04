Emilio Garcia, che ha lavorato per rapper dal 2018 al 2023, nella causa depositata presso la Corte Superiore della contea di Los Angeles ha spiegato che dopo il presunto incidente è stato avvertito di "non discutere mai di quello che hai visto" e rimproverato, svergognato e trattato diversamente da Megan.

Un ex cameraman di Megan Thee Stallion ha intentato una causa accusando la star di molestie e di un ambiente di lavoro ostile: sostiene di essere rimasto intrappolato all'interno di un veicolo in movimento con la star dell'hip-hop in un Paese straniero mentre lei faceva sesso con una donna.

Il racconto del cameraman Garcia ha dichiarato nella causa legale di aver viaggiato con Megan a Ibiza, in Spagna, nel giugno 2022. Mentre si trovava in un Suv con altre tre donne dopo una serata fuori, Megan Thee Stallion e una di queste hanno iniziato a fare sesso accanto a lui nel veicolo in movimento. “Mi sentivo a disagio. Ero un po' scioccato. In un certo senso per l’audacia di farlo proprio accanto a me”, ha detto l'uomo a NBC News in un’intervista.

L'accusa a Megan Thee Stallion Le “molestie erano così gravi o pervasive” da creare un “ambiente di lavoro ostile e violento” che rendeva “intollerabili le condizioni di lavoro di Garcia”, si legge nella denuncia. "Questa è una richiesta di lavoro in cambio di denaro, senza alcuna denuncia di molestie sessuali presentata e con accuse salaci per tentare di metterla in imbarazzo. Ci occuperemo di questo in tribunale", ha detto un avvocato di Megan Thee Stallion, Alex Spiro. Garcia ha iniziato a lavorare per Megan Thee Stallion, il cui vero nome è Megan Pete, come cameraman personale nel 2018, ha lasciato il lavoro nel 2019 per dedicarsi a tempo pieno al concerto con la vincitrice del Grammy e ha lavorato per lei fino a giugno 2023, afferma la causa.