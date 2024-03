Via a C-Movie Film Festival: rassegna al femminile tra cinema, corpi e convivenze

Anteprime e proiezioni

Tre saranno gli appuntamenti con le anteprime internazionali: "Zafira, l'ultima regina", opera prima di Adila Bendimerad e Damien Ounouri, che tra storia e leggenda racconta le gesta della principessa Zaphira, moglie dell'ultimo re di Algeri Salim Toumi, che lottò per difendere la sua comunità dal pirata Barbarossa; "Solo per me" di Lucie Borleteau, commedia romantica tra strip-tease e scoperta dell'amore e "Senza prove" di Béatrice Pollet, legal drama che affronta la negazione di gravidanza. Le registe e i registi saranno a Rimini per introdurre le anteprime dei tre film, che dopo la presentazione al festival arriveranno subito in sala con Kitchenfilm. A partire dalle tre anteprime internazionali e dalle tematiche affrontate, prenderanno vita altrettanti congressi: sarà l’occasione per approfondire i punti salienti del Festival, i fili rossi che attraversano questa prima edizione. Nella città che ha forgiato l’immaginario di Federico Fellini, non può ovviamente mancare un omaggio al grande maestro. In programma la proiezione de 'La città delle donne' in versione restaurata, film che indaga più in profondità i rapporti tra maschile e femminile. Durante la manifestazione sarà inoltre proiettato il cortometraggio d’animazione "La Fellinette" diretto da Francesca Fabbri Fellini, che celebra il grande regista con atmosfere oniriche e grande poesia.