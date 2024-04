La storia del film

Regno del Bhutan, 2006. La modernizzazione è finalmente arrivata. Il Bhutan diventa l’ultimo paese al mondo a connettersi a Internet e alla televisione, e ora è la volta del cambiamento più grande di tutti: il passaggio dalla monarchia alla democrazia. Per insegnare alla gente a votare, le autorità organizzano una finta elezione, ma nei villaggi in cui le persone non conoscono la propria data di nascita, registrare gli elettori si rivela una vera e propria sfida. Nel villaggio di Ura, un anziano Lama, turbato dai possibili esiti dello straordinario cambiamento che sta per travolgere il suo Paese, ordina a un giovane monaco di procurarsi un paio di fucili. Il giovane monaco è perplesso davanti alla richiesta insolita del Lama, e la sua familiarità con le armi si basa esclusivamente sulle immagini dell'unico film disponibile in televisione: "007 - James Bond". Durante la ricerca, il monaco incrocia il suo cammino con quello di un collezionista d’armi antiche americano, che è giunto in Bhutan con l’intenzione di offrire una grossa somma di denaro in cambio di un prezioso fucile del XIX secolo. L’americano pensa di riuscire a portare in porto l'acquisto con successo, ma non sa che l’anziano Lama sta organizzando una misteriosa cerimonia per il giorno delle elezioni...