Bruno Mars è ormai di casa a Las Vegas, dove dal 2016 sta portando avanti una fortunata residency, ma non si è lasciato rovinare dal gioco d'azzardo. A ipotizzarlo era stato il network televisivo NewsNation, secondo cui Bruno Mars avrebbe contratto un debito da 45 milioni di euro con l'MGM Grand Casino di Las Vegas, il resort che attualmente ospitai suoi spettacoli. "In pratica, MGM lo possiede", aveva dichiarato una fonte anonima.

La smentita del resort: "Bruno Mars non ha debiti di gioco"

Bruno Mars è attualmente al nono anno di collaborazione lavorativa presso l'iconico hotel, con guadagni annuali intorno ai 82 milioni di euro (circa 1,3 milioni di euro a serata). I rapporti con la struttura che lo ospita sarebbero ottimi e il resort ha smentito che abbia problemi finanziari. "Siamo orgogliosi del nostro rapporto con Bruno Mars, uno degli artisti più emozionanti e dinamici del mondo. Dai suoi spettacoli al Dolby Live, al Park MGM, fino alla nuova lounge Pinky Ring al Bellagio: il marchio di intrattenimento di Bruno attira visitatori da tutto il mondo", ha fatto sapere MGM Grand Casino in un comunicato diffuso dal New York Post. "La partnership tra MGM e Bruno è di lunga data e radicata nel rispetto reciproco. Qualsiasi speculazione diversa è completamente falsa; non ha debiti con la MGM. Insieme, siamo entusiasti di continuare a creare esperienze indimenticabili per i nostri ospiti”.