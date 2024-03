Chi ha scoperto e quante canzoni ha fatto Bruno Mars?

Salutato da molti come l'erede di Michael Jackson, per Bruno Mars il successo non è arrivato subito. La sua carriera musicale decolla quando incontra il compositore Philip Lawrence, che lo spinge a diventare autore per altri. La grande fama arriva nel 2010 con "Nothin' on You" di B.o.B e "Billionaire" di Travie McCoy, entrambi diventati hit internazionali. Nello stesso anno, Mars pubblica il suo album d'esordio "Doo-Wops & Hooligans". Il primo estratto "Just the Way You Are" è un successo immediato in tutto il mondo, seguito dalle hit "Grenade" e "The Lazy Song". Nel 2012 arriva il secondo disco "Unorthodox Jukebox", che contiene i successi "Locked Out of Heaven", "When I Was Your Man" e "Treasure". Nel 2015 arriva il singolo "Uptown Funk", seguito due anni più tardi "Versace on the Floor" e " Finesse".