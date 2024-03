Sempre secondo la testata statunitense "tutto ciò che il cantante guadagna lo usa per pagare i debiti" e così Bruno Mars starebbe lavorando per ripagare la somma dovuta a MGM. Nel 2016 il cantante di "Locked out of heaven" aveva concluso con la società di intrattenimento un contratto per una residency che è entrata nel nono anno di attività. Mars avrebbe dovuto terminare i suoi show a Las Vegas ad agosto 2023, ma il suo contratto è stato esteso anche al 2024. Finora il cantante hawaiano si è esibito in un centinaio di show a Sin City. Nel nuovo anno, da giugno a settembre sono invece in programma dodici appuntamenti dal vivo al Dolby Live di Las Vegas. Secondo l'insider di NewsNation la star guadagna 82 milioni di euro all'anno (1,3 milioni di euro a notte).

Tra successi e problemi di gioco d'azzardo

Peter Gene Hernandez, vero nome di Bruno Mars, ha venduto più di 18 milioni di album e di 105 milioni di singoli in tutto il mondo. Nel 2021 è uscito "An Evening With Silk Sonic" primo album con Anderson .Paak sotto il nome Silk Sonic. Il disco ha raggiunto la seconda posizione della classifica Billboard Hot 200, mentre il singolo apripista "Leave the Door Open" ha vinto nel 2022 quattro Grammy Awards, compresa la statuetta per la Canzone dell’Anno. In una serie di interviste in passato il cantante non aveva nascosto la sua passione per il gioco d’azzardo, in particolare per il poker. Aveva confessato di aver iniziato a giocare a soli 19 anni quando era ancora sconosciuto nel mondo musicale.