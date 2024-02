E' stato lo stesso Boss a dare la notizia con un post social in cui lo si vede ballare con la madre sulle note di "In the Mood" di Glenn Miller

Per il Boss è stata la segretaria legale di lunga data, musa musicale e compagna di ballo nei concerti. E' stato lo stesso Bruce a diffondere la notizia con un post su Instagram in cui lo si vede ballare con l'adorata mamma sulle note di "In the Mood" di Glenn Miller, uno dei più celebri standard swing. Le cause della morte non sono state rivelate ma nel 2021 Springsteen aveva raccontato che da un decennio la donna era affetta da morbo di Alzheimer.

Nel post poi Springsteen ha messo un estratto dal testo della sua canzone "The Wish", in cui parlava di lei. "Ricordo che la mattina / ma / sentivo la tua sveglia suonare / Restavo sdraiato nel letto e ti ascoltavo mentre ti preparavi per il lavoro / il suono del tuo astuccio per il trucco sul lavandino".

Di origini italiane e nata a New York il 4 maggio del 1925, Adele Zerilli, si era trasferita da bambina a Freehold, un paese che grazie a suo figlio sarebbe diventato una leggenda per gli appassionati del rock. Madre di tre figli, e ultima di tre sorelle, era stata omaggiata da Bruce anche nella canzone "American Land", dove il rocker menziona "The McNicholases, the Posalskis, the Smiths, Zerillis too". Era rimasta vedova nel 1998.

Nel 2016 le immagini di lei che a 90 anni ballava con Bruce sulle note di "Ramrod al Madison Square Garden di New York hanno fatto il giro del mondo. Steven Van Zandt, membro della E Street Band, ha twittato giovedì che Adele Springsteen era la "matriarca della nostra famiglia e una fonte inesauribile di energia positiva ispiratrice. Una persona unica nel suo genere. Sarà sempre lì per noi. Balla tra il pubblico".