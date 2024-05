Bruce Springsteen, rinviati i concerti di Milano per problemi alla voce

Lo annunciano in una nota Live Nation Italia e Barley Arts, spiegando che "dopo il rinvio del concerto previsto sabato a Marsiglia per problemi vocali, ulteriori esami e consulti hanno portato i medici a stabilire che il cantautore americano non potrà esibirsi per i prossimi dieci giorni".

In considerazione della richiesta dei medici, spiega la nota, "saranno rinviati anche i concerti di Praga presso il Lethany Airport (originariamente previsto per il 28 maggio) e di Milano presso lo Stadio San Siro (originariamente previsti per l'1 e il 3 giugno)". "Bruce - si sottolinea - si sta riprendendo bene, e lui e la e Street Band non vedono l'ora di riprendere il loro tour europeo di grande successo negli stadi il 12 giugno a Madrid, nel magnifico Civitas Metropolitan".