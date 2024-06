Per i fan il Boss era un culto, in Italia poi fino a quel momento erano un'enclave gelosissima della fede in quel ragazzo del New Jersey che riusciva a trasformare in musica e parole le loro vite e i loro sogni. L'album travolse il mondo con la forza di un uragano: per i puristi fu un oltraggio sentire le tastiere, con quel suono così puramente Eighties. Per il mondo intero fu come il canto delle sirene: "Born Down in a Dead Man's Town" è l'incipit di un testo durissimo su un reduce del Vietnam che vive il dramma del ritorno a casa, eppure conquistò i quattro angoli del pianeta. Antimilitarista convinto, il Boss era stato frainteso da una fetta del pubblico proprio a causa del brano "Born in the Usa" interpretato erroneamente come grido di gioia patriottica: Ronald Reagan tentò di appropriarsene per le proprie campagne politiche per la sua rielezione, subito stoppato dal cantautore che rifiutò di concedergli i diritti.