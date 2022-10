Britney Spears svela: "Mia madre mi schiaffeggiò dopo una notte brava con Paris Hilton e Lindsay Lohan"

Su Instagram ha infatti ricordato un episodio del 2006 quando sua madre, al rientro da una notte brava con Paris Hilton e Lindsay Lohan, le diede una lezione di vita: "Stava tenendo i bambini e io sono rientrata alle 4 di mattina. Mi ha schiaffeggiato così forte che non lo dimenticherò mai!"

"La prima volta che venni schiaffeggiata fu quella notte in cui Paris (Hilton) e Lindsay (Lohan) mi lasciarono alla mia casa al mare con i miei bambini!“, ha ricordato Spears. "Kevin mi aveva lasciato all’epoca, quindi vivevo una piccola casa sulla spiaggia. Mia madre mi stava tenendo Jayden e Preston e io feci festa fino alle quattro del mattino. Era inca***ta! Sono entrata, mi ha guardato e mi ha schiaffeggiato così forte che non lo dimenticherò mai!".

A differenza di mamma Lynne, Britney non ha mai messo le mani addosso a nessuno: "Da allora mi sono sempre chiesta come ci si sente a dare uno schiaffo a qualcuno… Immagino che non lo saprò mai! Rimanete gente di classe! Tutto questo è successo quindici anni fa… Voglio dire, siamo tutti cresciuti da allora".