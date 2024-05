"Hallo to my ass", scrive la popstar, che qualche ora prima aveva condiviso lo stesso video con un altro messaggio, oi cancellato: "Sto pensando di farmi delle iniezioni al sedere per renderlo più pieno".

Britney Spears "saluta" il suo sedere postando un video in cui è completamente nuda a pancia in giù nelle acque poco profonde di una spiaggia caraibica.

Tgcom24

Leggi Anche Nuovo allarme per la salute mentale di Britney Spears: la popstar rischia di tornare sotto tutela

Grave danno ai nervi Nelle stesse ore la Spears, 42 anni, avrebbe anche condiviso, e poi di nuovo cancellato, un altro post in cui ha affrontato il tema del "grave danno ai nervi" che avrebbe subito durante il suo controverso mandato di tutela, terminato nel novembre 2021. "C'è stato un tempo in cui sono stato trattenuto in un posto contro la mia volontà per molto tempo", ha scritto la cantante di "Circus": "Da allora non sono più stata la stessa (...) ci sono molte persone che non sanno cosa ha passato fisicamente il mio corpo".

La popstar ha poi aggiunto: "Non sono qui per fare la vittima, sono qui per esprimere che, anche se ho scritto un libro sulle mie esperienze, il trauma è ancora lì e probabilmente ci sarà sempre. È estremamente profondo e, per quanto ne so, tutto quello che posso fare è fare del mio meglio e accettare che va bene essere arrabbiata alcuni giorni o non stare bene ed è qualcosa che non credo che il mondo mi abbia permesso di fare!".

La Britney ha poi ammesso le difficoltà nel perdonare i genitori, Lynne Spears e Jamie Spears: "Devo fare la persona adulta e perdonare i miei genitori... ma è estremamente difficile. Farò del mio meglio per lasciare andare e non permettere agli altri di farmi affossare dalla rabbia".

L'allarme dei media Messaggi preoccupanti, che arrivano a nemmeno una settimana dall'allarme lanciato dai media americani per la saluta mentale dell'ex principessa del pop, che alla luce degli ultimi avvenimenti, rischia di tornare sotto tutela dopo una serie di episodi che hanno messo in pericolo la sua incolumità personale e quella di altri. Secondo Tmz, la popstar è tornata a bere e a prendere droghe, trascurando al contempo il regolare uso di medicinali che dovrebbero aiutarla a stabilizzarne l'equilibrio emotivo. L'uso di stupefacenti per Britney è particolarmente pericoloso alla luce dei vari episodi che in passato hanno mandato la cantante in riabilitazione. Il quadro descritto dal magazine americano è drammatico: si parla di "sbalzi emotivi radicali" ed episodi di rabbia sfociati nella violenza fisica. "Rischia di farsi male e far male ad altri o peggio", dicono fonti (peraltro anonime) vicine alla popstar.

Leggi Anche Britney Spears chiude la causa con il padre patteggiando ma... non riceverà nemmeno un dollaro

La tutela La Spears è stata posta sotto tutela nel 2008 e vi è rimasta fino al 2021, quando, dopo alcuni clamorosi episodi di crollo mentale, la popstar ha testimoniato sul trattamento "abusivo" che avrebbe subito, inducendo le persone vicine a ripensare alla tutela. Il punto di rottura sarebbe stata la pubblicazione di notizie sul fatto che microspie erano state installate nella camera da letto della cantante: una grave violazione della privacy che avrebbe infiammato il movimento #FreeBritney, creando un'onda di pressioni alla quale la giudice di Los Angeles Brenda Penney non era stata in grado di resistere.

A fine aprile si è definitivamente chiusa la causa con il padre con un'intesa, siglata dai legali delle parti presso la Superior Court di Los Angeles e i cui termini economici non sono stati in realtà ufficialmente resi noti, ma che prevederebbe, stando a TMZ, che alla cantante non tocchi neanche un centesimo, mentre sarebbe lei a dover pagare i costi degli avvocati di lui, pari, secondo alcune fonti, a due milioni di dollari.