Nuovi guai per Britney Spears.

Secondo quanto riporta il sito "Tmz" la popstar ha litigato pesantemente con il suo attuale fidanzato Paul Soliz mercoledì sera mentre si trovava all'hotel Chateau Marmont di Los Angeles. I due avrebbero avuto una fortissima discussione sfociata in una colluttazione durante la quale la popstar si sarebbe anche tagliata a una gamba. Sono intervenuti i paramedici con un'ambulanza per soccorrere Britney apparsa in evidente stato confusionale e nel pieno di una crisi di pianto ma alla fine è andata via con gli uomini della sua sicurezza.