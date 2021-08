Britney Spears indagata per aver colpito la governante

Non c'è un attimo di pace nella vita di Britney Spears: l'infinita battaglia legale contro il padre e i presunti abusi, i topless sui social e adesso anche l'accusa di aver colpito la sua governante, per colpa del cane. A quanto riporta "People" la popstar è infatti indagata per percosse. Una fonte vicina all'artista ha però fatto sapere che la storia sarebbe inventata.