Britney Spears in clinica psichiatrica, devastata dalla malattia del padre

Brutto periodo per Britney Spears, che su Instagram ha annunciato di aver bisogno di un po' di tempo per se stessa. A quanto riporta "Tmz" la popstar è devastata dalla malattia del padre Jamie (operato per problemi legati all'intestino e al colon) e ha quindi deciso di è farsi ricoverare in un centro per la salute mentale. Per prendersi cura di se stessa e della sua famiglia, Britney ha anche sospeso gli spettacoli in programma a Las Vegas.