Britney Spears è giallo sulla sua salute: "Potrebbe non esibirsi mai più"

Una dichiarazione shock che ha lasciato i fan sgomenti. Secondo Rudolph le condizioni fisiche e psichiche della popstar sarebbero ancora "precarie", e comunque non ottimali per permetterle di riprendere le prove per la sua residenza a Las Vegas, interrotta per il ricovero in rehab: "Da quello che ho capito non dovrebbe tornare a fare questa residenza a Las Vegas, non nel prossimo futuro e forse mai più", avrebbe dichiarato il manager.



Ed è giallo anche sul suo ricovero in una clinica psichiatrica, che per molti sarebbe avvenuto contro la sua volontà. Britney ha prima smentito dichiarando di essere voluta entrare per sua scelta, poi però ha dichiarato l'esatto contrario chiedendo addirittura una riduzione della tutela legale del padre.



Rudolph non è coinvolto personalmente nella tutela conservativa di Britney e a lui vengono fornite informazioni sulla sua salute direttamente legate alla carriera lavorativa della popstar.



"E' stata una sorta di tempesta perfetta, abbiamo dovuto rimandare il suo spettacolo perché le medicine avevano smesso di funzionare e lei era sconvolta dalla malattia di suo padre", dice Rudolph che sottolinea come il suo interesse sia attenersi alla volontà della cantante: "La scorsa estate, quando voleva andare in tour, mi chiamava tutti i giorni, era eccitata, non mi chiamava da mesi. Chiaramente ora non vuole esibirsi. Non voglio che lei lavori di nuovo finché non è pronta, fisicamente, mentalmente e con passione. Se non accadrà mai più, quel giorno non ci sarà più, non ho desiderio o capacità di farla lavoro di nuovo, sono qui solo per lei quando vorrà lavorare e, se mai vorrà lavorare di nuovo, sono qui per dirle se è una buona idea o una cattiva idea".