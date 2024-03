Come era già successo ai Grammy, anche per i Brit Awards 2024 i premi sono stati tutti al femminile.

Raye è stata la regina della serata divenendo l'artista a vincere più statuette in una sola edizione, ben sei: British Album of the Year per "My 21st Century Blues", Song of the Year per "Escapism" con 070 Shake, British Artist of the Year, Best R&B Act, Best New Artist e Songwriter of the Year.