Brit Awards 2019: trionfano Jorja Smith e George Ezra, a P!nk il premio alla carriera

Brit Awards 2019, le più belle immagini dello show IPA 1 di 29 IPA 2 di 29 IPA 3 di 29 IPA 4 di 29 IPA 5 di 29 IPA 6 di 29 IPA 7 di 29 IPA 8 di 29 IPA 9 di 29 IPA 10 di 29 IPA 11 di 29 IPA 12 di 29 IPA 13 di 29 IPA 14 di 29 IPA 15 di 29 IPA 16 di 29 IPA 17 di 29 IPA 18 di 29 IPA 19 di 29 IPA 20 di 29 IPA 21 di 29 IPA 22 di 29 IPA 23 di 29 IPA 24 di 29 IPA 25 di 29 IPA 26 di 29 IPA 27 di 29 IPA 28 di 29 IPA 29 di 29 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Lo show è stato aperto da Hugh Jackman, che ha replicato sul palco londinese una scena del suo film "The Greatest Showman".



I PREMI

Miglior artista femminile: Jorja Smith

Miglior artista maschile: George Ezra

Miglior singolo: "One Kiss" – Dua Lipa, Calvin Harris

Miglior artista rivelazione: Tom Walker

Miglior gruppo: The 1975

Miglior video: "Woman Like Me" – Little Mix ft. Nicki Minaj

Miglior gruppo internazionale: The Carters

Miglior artista maschile internazionale: Drake

Miglior artista femminile internazionale: Ariana Grande

Album dell'anno: "A Brief Enquiry into Online Relationships" – The 1975