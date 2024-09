I 90 anni di Brigitte Bardot, mito anticonformista e controverso

B.B. ha sempre evitato le etichette, rimanendo libera, ribelle e anticonformista. E' nata a Parigi il 28 settembre 1934 da una agiata famiglia borghese. Il padre, industriale, le impartisce un'educazione severa e strettamente cattolica, trova serenità solo nei corsi di danza classica che la porteranno a iscriversi al Conservatorio, spinta dalla mamma. Il padre si diverte e riprenderla in molti filmini amatoriali e lei stessa si accorge della sua fotogenia naturale, accentuata da una malattia infantile (l'ambliopia) che le regala uno sguardo incerto e smarrito. La direttrice di Elle, amica di famiglia, la convince a fare qualche servizio fotografico e, in breve, la ragazzina si scopre idolo degli adolescenti. In casa passano intellettuali e artisti e un grande talent scout come il regista Marc Allegret la scrittura per un provino: Brigitte è ancora minorenne, i genitori non vorrebbero e il film non si fa, ma sul set perde la testa - ricambiata - per l'assistente alla regia Roger Vadim con cui va a vivere e che sarà il suo vero pigmalione. Si sposeranno nel 1952 e Vadim la farà debuttare nello stesso anno a fianco di Bourvil nella commedia popolare "Le trou normand". Per il cinema europeo sono anni di grande cambiamento dopo la stagione del dopoguerra e si fanno largo nuovi idoli del pubblico: in Italia le "maggiorate", in Francia le ragazze scanzonate. Brigitte passa senza troppa convinzione, da un set all'altro (più che altro per pagare l'affitto) finché proprio l'ormai anziano Allegret le affida un ruolo importante in "Ragazze folli" (1955) a fianco di Jean Marais.