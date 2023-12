Clientela vip e alcuni ospiti speciali per il regista, sceneggiatore e protagonista del film “Maestro” in corsa per gli Oscar 2024. Ad acquistare i celebri "philly cheesesteak", classico panino street food di Filadelfia a base di carne di manzo, cipolle e formaggio filante, per 10 dollari l'uno, anche l'ex Irina Shayk con la figlia di Cooper, Lea De Seine, 6 anni, e l'attuale fiamma del divo hollywoodiano Gigi Hadid . Secondo il Philadelphia Inquirer, tutti i proventi delle vendite andranno a un'organizzazione no-profit che nutre i newyorkesi bisognosi.

Clientela vip La Shayk, 37 anni, si è fermata a mangiare un panino e ha chiacchierato a lungo con l'ex, con il quale ha mantenuto ottimi rapporti.

L'attore di “A Star Is Born”, 48 anni e Irina sono stati insieme dal 2015 al 2019 e hanno dato il benvenuto alla figlia Lea nel marzo 2017.

L'ex coppia ha scatenato voci di riconciliazione, rivelatesi poi false, lo scorso agosto, dopo aver trascorso una vacanza insieme in Italia con la bambina.

Tra i clienti anche la Hadid, che si è aggirata attorno al camioncino accanto all'attrice di "Jurassic Park" Laura Dern.

La top model 28enne, che recentemente è stata criticata per aver condiviso false informazioni sulla guerra tra Israele e Hamas, e Bradely Cooper si conoscono da un po', come hanno rivelato alcune fonti a ET e si frequentano "di tanto in tanto". Sarebbero stati visti insieme per la prima volta il 5 ottobre, a una cena nella Grande Mela.

Gigi è stata legata l'ultima volta a Leonardo DiCaprio, con cui è uscita occasionalmente dal settembre 2022 fino a quando la loro storia d'amore non è svanita nel nulla a febbraio 2023.

La modella ha una figlia di tre anni di nome Khai avuta dall'ex fidanzato Zayn Malik con cui ha avuto una lunga relazione da novembre 2015 a ottobre 2021.

Cheesesteak a New York Per la nuova impresa da paninaro di strada Bradley Cooper, che è nato e cresciuto ad Abington Township, Pennsylvania, appena a nord di Filadelfia, ha voluto accanto l'amico Danny DiGiampietro, proprietario della Pizzeria Angelo a Filadelfia. Insieme hanno acquistato il food truck il Danny & Coop's Cheesesteaks e tentare di lanciare anche a New York il famoso panino.



