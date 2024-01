Da Brad Pitt a Riccardo Scamarcio, il cinema scalda i motori

I nuovi film con Brad Pitt e Riccardo Scamarcio

Ora si attende l'uscita di "Race for Glory - Audi vs Lancia" di Stefano Mordini con al centro un epico mondiale rally del 1983 con l'acerrima competizione tra la squadra Audi Sport e Lancia Abarth interpretato da Riccardo Scamarcio (Cesare Fiorio), autore anche della sceneggiatura, e Daniel Bruhl (Roland Gumpert), il Niki Lauda del film "Rush". Arriverà in sala con Medusa dal 29 febbraio e prima in America a gennaio.