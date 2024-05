Sebbene debba ancora sbarcare al cinema, già a dicembre 2023 George Clooney aveva raccontato a Deadline che lui, Pitt e Watts stavano "già parlando di un sequel" per "Wolfs". A proposito del film, l'attore ha detto: “Ci siamo divertiti molto. È un film straordinario ed è divertente lavorare di nuovo con Brad. Ci siamo divertiti davvero tanto", elogiando anche il regista: “È stata un set fantastico e Jon è un ragazzo di straordinario talento e molto simpatico”. Oltre a "Burn After Reading", Brad Pitt e George Clooney hanno co-recitato nella serie cinematografica di Ocean, "Ocean's Eleven", "Ocean's Twelve", "Ocean's Thirteen". Ultimamente Clooney ha diretto "The Boys in the Boat" mentre ora è sul set del prossimo film di Noah Baumbach con Adam Sandler. Abbiamo visto invece Brad Pitt per l'ultima volta sul grande schermo nel 2022 in "Babylon" e "Bullet train".