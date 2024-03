La lunga e dolorosa battaglia per il divorzio tra le due star di Hollywood è arrivata finalmente al rush finale. Secondo voci vicine alla coppia raccolte dal Daily Mail, l'attore 60enne non vorrebbe più la custodia condivisa dei loro sei figli. Mettendo così un punto sulla guerra legale che li vede l'uno contro l'altra in una brutta resa dei conti in tribunale da quando si sono separati nel 2016. Ora è partita la trattativa ed entro l'estate dovrebbe esserci l'accordo.

Fotogallery - Titanic, la zattera del film che non salvò DiCaprio venduta all'asta per 700mila dollari

Angelina Jolie e Brad Pitt... come erano belli quando non erano in guerra

Tgcom24

Quasi tutti i figli ora sono maggiorenni Inizialmente Brad aveva cercato un accordo con Angelina sulla tutela dei loro sei figli, un insider però adesso ha spifferato che la star "non contesta più la questione". La bellissima 48enne Angelina manterrà quindi la custodia esclusiva dei figli. Un fattore decisivo è l'età dei ragazzi: solo Shiloh, 17 anni (compirà 18 ani a maggio, ndr), Knox e Vivienne, entrambi 15enni, hanno ancora meno di 18 anni. Mentre Maddox (22), Pax (20) e Zahara (19) hanno rapporti difficili con Pitt ed essendo maggiorenni per la legge non sono coperti da alcun accordo di affidamento. Per non parlare del figlio adottivo Pax, che presumibilmente non ha parla più con il padre dall'ormai famosa violenza sull'aereo privato che ha posto fine al matrimonio, e pare che non consideri nemmeno più Brad un genitore.

Leggi Anche Angelina Jolie vorrebbe lasciare la "malsana" Hollywood e trasferirsi in Cambogia

Il duro attacco di Pax a Pitt Nel 2020, sul suo account Instagram privato, Pax ha definito Brad uno "stronzo di livello mondiale" e una "persona spregevole" che ha fatto "tremare di paura" i suoi quattro figli più piccoli. E nel durissimo post condiviso il giorno della festa del papà ha aggiunto: "Tu dimostri ripetutamente di essere una persona terribile e spregevole. Non hai alcuna considerazione o empatia verso i tuoi quattro figli più piccoli che tremano di paura quando ci sei tu. Non capirai mai il danno che hai fatto alla mia famiglia perché non sei in grado di farlo".

Zahara ha il cognome della madre Jolie Non solo. Zahara ora si chiama "Zahara Jolie" anziché "Zahara Jolie Pitt". Una fonte ha detto che quello che è successo tra Brad e i ragazzi come "alienazione genitoriale da manuale" e ha affermato che l'intenzione di Angelina era proprio quella di prolungare il divorzio finché i figli non avessero compiuto 18 anni. Gli amici della Jolie insistono: "Brad non ha nessuno da incolpare se non se stesso. Tutto ciò che Angelina vuole è guarire la famiglia e andare avanti".

Leggi Anche Brad Pitt compie 60 anni, sempre più sexy e di nuovo innamorato

Angelia e Pitt, una storia d'amore controversa Le due star iniziarono a frequentarsi nel 2005 e fin dall'inizio la loro storia d'amore fu controversa. Si sono incontrati sul set del film "Mr. e Mrs. Smith" mentre Pitt era ancora sposato con Jennifer Aniston e quasi immediatamente sono esplose le voci sul tradimento. Un triangolo amoroso che ha catturato l'intera nazione e anche se Brad ha iniziato a uscire con Angelina quasi subito dopo la separazione da Jennifer, ha sempre negato di essere stato infedele. La coppia, soprannominata "Brangelina" è diventata subito la più glamour di Hollywood. Si sono sposati nell'agosto 2014 con una cerimonia segreta nel sud della Francia e poi sono nati i primi tre figli: Shiloh nel 2006 e i gemelli Vivienne e Knox nel 2008. In seguito hanno adottato Zahara e Pax, e Brad ha adottato legalmente il figlio che Angelina aveva adottato prima che si sposassero, Maddox.

La fine della favola e le denunce Nel 2016 la favola è finita dopo che la coppia ha avuto uno scontro fisico durante un volo privato con i loro figli. Angelina denunciò che Brad aveva "soffocato" uno dei figli e ne ha "colpito" un altro in faccia, lasciando lei e i bambini con la sensazione di "ostaggio" e rannicchiati per la paura sotto una coperta per ore fino all'atterraggio. Ha anche affermato che lui l'ha afferrata per la testa, l'ha sbattuta contro un muro e l'ha scossa violentemente durante il volo, provocandole lesioni alla schiena e al gomito. L'avvocato di Pitt all'inizio aveva definito il racconto di Angelina "completamente falso" alla Cnn, ma poi ha cambiato versione: "Brad si è assunto le responsabilità per quello che ha fatto, ma non lo farà per le cose che non ha fatto".

La battaglia legale Nel maggio 2021, dopo anni di scontri in tribunale, Brad e Angelina hanno ottenuto ufficialmente la custodia congiunta dei loro figli, ma un mese dopo la decisione del giudice è stata respinta, e i due hanno dovuto ricominciare tutto da capo. All'inizio di febbraio del 2024 ci sono stati i primi segnali che la procedura di divorzio fosse finalmente vicina alla fine: la coppia ha depositato la dichiarazione finale di divulgazione.