Il nuovo album e il ritorno dal vivo, parla Bon Jovi Il frontman della band, Jon Bon Jovi, ha raccontato il nuovo album "Forever" in esclusiva a UCR: "Questo disco è un ritorno alla gioia. Dalla scrittura, attraverso il processo di registrazione, questo significa alzare il volume, sentirsi bene Bon Jovi", spiegando come sia stato anche il frutto di un periodo difficile, con i problemi alle corde vocali. A febbraio a Pollstar Live aveva spiegato: "Ho subito un'importante ricostruzione delle corde vocali. Non mi ero mai sottoposto a niente del genere", raccontando poi: "Per me è stata una strada difficile ma ho trovato un dottore a Philadelphia che ha fatto una pratica che si chiama medializzazione, perché una delle mie corde era letteralmente atrofizzata". "Adesso l’obiettivo è tornare a cantare per due ore e mezza ogni sera, quattro sere a settimana e ripartire in tour. Mi fido dei dottori, e ho sempre pensato che se non posso essere al massimo, meglio stare fermo”.

Canzone natalizia A novembre, i Bon Jovi avevano pubblicato un nuovo brano natalizio intitolato "Christmas Isn't Christmas", registrato in una chiesa di Nashville, nel Tennessee, ed è stato il loro primo assaggio musicale da quando hanno pubblicato "2020", ormai quattro anni fa.

La band attuale La formazione attuale comprende Jon Bon Jovi - voce, chitarra ritmica acustica; David Bryan - pianoforte, tastiere, cori; Tico Torres - batteria, percussioni; Phil X - chitarra solista, talkbox, cori e Hugh McDonald - basso, cori. Richie Sambora è uscito dal gruppo nel 2013, mentre nel 2022 è morto lo storico bassista Alec John Such. Sambora ha suonato l’ultima volta con i Bon Jovi alla cerimonia di introduzione nella Rock and Roll Hall of Fame nel 2018 e nel 2023 ha detto di essere pronto per una possibile reunion: “È il nostro anniversario, mi sento più giovane che mai. Succederà, bisogna solo capire come farlo nel modo giusto, dobbiamo essere tutti pronti”.

Jon Bon Jovi Person Of The Year 2024 Jon Bon Jovi, 62 anni, è stato intanto nominato come Person Of The Year MusiCares 2024 ed è stato onorato durante il 33esimo gala annuale di beneficenza al Los Angeles Convention Center, due sere prima della 66esima edizione dei Grammy Awards. "MusiCares è entusiasta di onorare Jon Bon Jovi al gala Person Of The Year 2024", ha spiegato Laura Segura, direttore esecutivo di MusiCares. "I suoi straordinari contributi al rock and roll non solo hanno lasciato un segno indelebile nell'industria musicale, ma anche nel cuore di innumerevoli fan in tutto il mondo. Inoltre, il suo impegno di lunga data al servizio delle persone senza sicurezza alimentare e senza casa ispira tutti noi".