La polemica

"Quel film andrebbe vietato ai minori. Non sono un censore, evviva Bob Marley, però un film che trasmette un messaggio secondo cui il rapporto con la droga è funzionale a una produzione artistica, in età adulta può essere compreso ma su un minore può avere un impatto molto dannoso”. Il giornalista ha anche aggiunto che tutti i film che in qualche modo idealizzano "il rapporto con la droga, in particolare con l’hashish e la marijuana, andrebbero vietati ai minori".



In particolar modo Adinolfi sottolinea "la scarsa cultura anche scientifica rispetto al dato che per i minori il consumo di Cannabis è dannosissimo a livello cerebrale". Il giornalista si rivolge poi allo Stato chiedendo che i genitori non vengano lasciati soli di fronte alla politica che dice ‘liberalizziamo la droga’ e al cinema che propone un modello permissivo rispetto all’uso della marijuana e dell’hashish: "La famiglia non ha più la forza di dire al proprio figlio di non farsi le canne. La politica aiuti la famiglia costruendo una cultura non permissiva e le strutture dello Stato aiutino i genitori a porre un divieto che non appaia insensato”.