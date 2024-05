Quella dei Blonde Redhead è una carriera trentennale segnata da uno stile inconfondibile, ricercato e in continua evoluzione collaborativa che rifiuta di essere catalogato in un unico genere. Sono partiti dal noise rock degli esordi che ha permesso loro di trovare un posto all’interno dell’etichetta Smells Like di Steve Shelley, batterista dei Sonic Youth (produttore del loro primo disco omonimo), per poi passare dal dream-pop e arrivare a un sound rock elettronico e più sofisticato. "Siamo cresciuti tutti in modi diversi. In un certo senso lottiamo per rimanere gli stessi, ma è difficile perché tutti cambiano intorno a noi. Andiamo ancora d'accordo e adoriamo suonare insieme. Naturalmente, come famiglia quale siamo a questo punto, abbiamo disaccordi e litigi, ma li superiamo rapidamente. Il nostro processo di scrittura è stato un po’ diverso in questo album a causa di circostanze come la nostra prima pandemia, il primo figlio per Simone e il primo album solista per Kazu".