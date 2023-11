Il ritorno dei Blonde Redhead, al Barezzi Festival l'unica data italiana

Il 21 novembre al Teatro Regio di Parma per presentare il loro nuovo album "Sit Down for Dinner" a nove anni dal precedente. L'intervista a Tgcom24

Il trio si esibisce il 21 novembre al Teatro Regio per l’unica data italiana del tour di presentazione del loro nuovo lavoro discografico "Sit Down for Dinner", che hanno raccontato a Tgcom24 . Il ritorno del trio di Kazu Makino e dei gemelli Pace è uscito a settembre, nove anni dopo l’ultimo "Barragán" del 2014. Scritto e registrato nell’arco di cinque anni tra New York, Milano e la Toscana, è il decimo album nella cornice di una storia trentennale che li ha visti sterzare più volte stilisticamente, dagli spigoli stridenti ai suoni avvolgenti, qui con melodie ariose e dirette, e brani riflessivi e caldi.

Il nuovo disco è nato in un periodo dilatato nel tempo. Com'è stata la gestazione e il processo creativo?

E' stato diverso. Io, Amedeo, ho iniziato a scrivere con Kazu nel 2018 e a fare alcune demo nel suo appartamento nell'East Village. Poi lei ha deciso di trasferirsi all'isola d'Elba per 2 anni e di fare un disco solista. Così ho continuato a scrivere da solo da casa. Simone stava avendo il suo primo figlio in quel momento, quindi era molto impegnato a fare il padre. Ma la musica andava avanti e io cercavo di scrivere ogni giorno raccogliendo idee e facendo demo. Quando ci siamo ritrovati insieme e Kazu è tornata a New York, le canzoni hanno iniziato a prendere forma. Tutto si è meglio definito durante la pandemia quando ci siamo trasferiti a nord in una casa per allontanarci dalla città e finire di scrivere le nuove canzoni.

Ci spiegate il titolo del disco che avete scelto? A cosa si riferisce e cosa racconta?

Abbiamo scelto "Sit Down for Dinner" perché ci sembrava la strada giusta da percorrere. È una frase con cui siamo cresciuti e che sentiamo così tanto che ci è piaciuto molto che facesse parte di questo disco. Spesso è ovvio che ci innamoriamo soprattutto delle parole che vengono usate così comunemente ma che poi diventano parte di qualcosa. Questo accade anche quando scriviamo i testi.

Ho trovato il disco coeso con melodie più dirette e ariose (ma la medesima sensibilità armonica di sempre). Avete spesso sterzato stilisticamente, come siete arrivati a questo nuovo capitolo sonoro? Nuovi ascolti o sensazioni? Il debutto solista di Kazu ha portato dentro qualcosa?

Kazu sente che il suo debutto solista abbia aperto qualcosa in lei. Si è sentita più positiva nello scrivere e aveva bisogno di divertirsi di più. Per me è stato comunque un album difficile da realizzare solo perché avevo bisogno di perdere il controllo e le aspettative e seguire il flusso che a volte può essere spiazzante. Le canzoni provengono da luoghi di cui non siamo pienamente consapevoli, quindi è difficile parlare del perché e di come siano diverse dai nostri lavori precedenti. Forse è più interessante vedere come fanno sentire l'ascoltatore.

Trent'anni di attività: com'è cambiato il vostro modo di fare musica e il vostro linguaggio in questi 10 album?

Molto è cambiato e nulla è cambiato. Ne abbiamo passate tante e sento che la musica è un buon modo per documentare e immortalare periodi della tua vita che altrimenti passerebbero inosservati. Ci sentiamo diversi rispetto a quando abbiamo iniziato, ma stiamo ancora lavorando per cercare di realizzare qualcosa che sembri vero.

Cosa avete cambiato e cosa mantenuto a livello compositivo in questi 30 anni? Com'era e com'è il rapporto tra voi tre?

Siamo cresciuti tutti in modi diversi. In un certo senso lottiamo per rimanere gli stessi, ma è difficile perché tutti cambiano intorno a noi. Andiamo ancora d'accordo e adoriamo suonare insieme. Naturalmente, come famiglia quale siamo a questo punto, abbiamo disaccordi e litigi, ma li superiamo rapidamente. Il nostro processo di scrittura è stato un po’ diverso in questo album a causa di circostanze come la nostra prima pandemia, il primo figlio per Simone e il primo album solista per Kazu. Questa volta è andata proprio così. Vedremo come andranno le cose la prossima volta.

Presenterete in una data unica il nuovo album. Cosa ci dobbiamo aspettare dal vivo, cosa comprende oggi la vostra scaletta?

Alcune canzoni nuove e alcune canzoni più vecchie. Abbiamo appena finito un tour negli Stati Uniti e abbiamo suonato cinque/sei nuove canzoni, che è stato divertente. Stiamo ancora imparando a convivere con loro e ci stiamo conoscendo. Le canzoni hanno la loro identità anche se le creiamo noi, ma finora sono state buone con noi.