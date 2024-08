Nuova musica per i Blink-182: due brani anticipano "One More Time... Part-2"

Emergendo dal sud della California, i Blink-182 si sono affermati come una delle band con più successo, attraversando epoche e generazioni. Il trio, composto da Mark Hoppus (basso e voce), Tom DeLonge (chitarra e voce) e Travis Barker (batteria), ha venduto oltre 50 milioni di album in tutto il mondo, ottenuto una nomination ai Grammy, raggiunto miliardi di streaming e dominato le classifiche globali. Con brani come "All The Small Things", "What’s My Age Again?", "I Miss You", "Feeling This" e altri ancora, il loro catalogo comprende album di successo come il platinato "Dude Ranch" (1997), il 5 volte platino "Enema of the State" (1999), il 2 volte platino "Take Off Your Pants and Jacket" (2001) e il 2 volte platino "blink-182" (2003). Due dei loro album si sono guadagnati un posto nella Top 10 della classifica di Rolling Stone sui “50 migliori album pop-punk di tutti i tempi”.