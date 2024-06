Blanco rompe il silenzio e con lui l'estate diventa "Desnuda"

Blanco canta per la prima volta in spagnolo e lo fa con "Desnuda", il nuovo singolo in cui esplora il ricco universo sonoro dell’urban latin. La canzone è stata scritto e registrata tra Miami (dove è nata fluendo spontaneamente a partire da alcune session in studio) e Medellín, la città colombiana dell’eterna primavera che fa da set al videoclip, fuori su YouTube per la regia di Simone Peluso.