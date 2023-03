Billy Crystal festeggia i 75 anni ricreando una scena di "Harry ti presento Sally"

L'attore ha postato una foto in cui è nella stessa posa in cui era in una celebre sequenza della commedia cult del 1989

Billy Crystal è stato uno dei volti più iconici della Hollywood brillante tra gli anni 80 e i primi 2000. Vero campione di incassi con film come "Getta la mamma dal treno", "Scappo dalla città - La vita, l'amore, le vacche", "Terapia e pallottole" e "Un boss sotto stress". Ma non c'è dubbio che per tutti il ruolo più iconico è quello di Harry Burns, il protagonista di "Harry, ti presento Sally", commedia firmata da Rob Reiner nel 1989 su una sceneggiatura di Nora Ephron. E infatti proprio a quel ruolo Crystal si è riferito per fare un post per ringraziare tutti degli auguri ricevuti nel giorno del suo compleanno, il 14 marzo. La scelta è stata omaggiata dal profilo del dizionario Merriam-Webster riportando la definizione di "icona": sostantivo | persona o cosa largamente ammirata, soprattutto per la sua grande influenza o importanza in un particolare ambito.

Negli ultimi anni Crystal ha diradato molto la sua attività, anche se si è diviso tra televisione, cinema e doppiaggio. Ha presentato per ben otto volte la serata degli Oscar e ha prestato la voce ha numerosi personaggi di film Disney di grande successo, come "Monsters & Co." e "Cars - Motori ruggenti". Il suo ultimo film, di cui è stato anche regista, è la commedia "Stai con me", del 2021.