La cantante vince la statuetta per la Miglior canzone con "What Was I Made For?" tratto dal film Barbie, la seconda dopo quella conquistata con "No Time to Die" nel 2022

La statuetta è stata vinta da Billie Eilish e dal fratello Finneas O'Connell , autori di musica e testo. E così a due anni di distanza dalla vittoria con "No Time to Die", Billie ha conquistato la sua seconda statuetta risultando anche la più giovane artista a essersi aggiudicata due Oscar. A 22 anni, la cantante ha battuto un record molto vecchio, stabilito da Luise Rainer, che aveva vinto il suo secondo Oscar come miglior attrice a 28 anni nel 1938.

L'Oscar per la miglior canzone originale Billie Eilish, a soli ventidue anni, ha già vinto la sua seconda statuetta agli Oscar. La cantante ha ricevuto il riconoscimento per il brano incluso nella colonna sonora della pellicola diretta da Greta Gerwig. In coppia con il fratello Finneas ha battuto un altro brano di "Barbie", "I'm Just Ken", interpretato da Ryan Gosling, "It Never Went Away" di Jon Batiste e Dan Wilson da "American Symphony", "The Fire Inside" di Warren da "Flamin' Hot" e "Wahzhazhe (A Song For My People)" di Scott George da "Killers of the Flower Moon".

Ritirando il premio Billie Eilish ha detto: "Grazie mille Academy, non pensavo che questo sarebbe potuto accadere. Non me lo aspettavo. Mi sento così incredibilmente fortunata e onorata. Grazie Greta. Dove sei? Ti amo. Grazie per questo”. E ha proseguito: “Sono così grata a questa canzone e a questo film per il modo in cui mi ha fatta sentire. Questo è per tutti coloro che sono rimasti colpiti dal film e dalla sua straordinarietà. E voglio ringraziare il mio team e i miei genitori. Vi amo”.