Billie Eilish e suo fratello Finneas invitano a votare Kamala Harris

Solo qualche giorno prima Taylor Swift ha annunciato su Instagram il suo sostegno a Kamala Harris nella corsa alla Casa Bianca. Un endorsement che può spostare un gran numero di voti e che è arrivato al termine dell'acceso dibattito televisivo organizzato dalla Abc a Philadelphia. "Ho scelto Harris perché combatte per i diritti e le cause che credo abbiano bisogno di un guerriero che li sostenga. Penso sia una leader dotata e ferma e credo che potremmo realizzare molto di più in questo Paese se fossimo guidati dalla calma e non dal caos". Nel suo post cavalca la polemica sulla fake news di Trump sui "gatti mangiati dagli immigrati", mostrandosi in compagnia del suo gatto. "Ho fatto le mie ricerche e ho fatto la mia scelta. La vostra scelta è vostra. Voglio anche dire, soprattutto a chi vota per la prima volta: ricordate che per votare dovete essere registrati. Trovo anche che sia molto più facile votare in anticipo. Nella mia storia indicherò dove registrarsi e trovare le date e le informazioni per il voto anticipato".