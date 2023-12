Mi sembrava ovvio che mi piacessero le donne", ha detto la popstar americana sabato scorso, ospite sul red carpet del Variety Hitmakers. La cantante ne aveva infatti già parlato, sebbene brevemente e senza approfondire la questione, durante la sua storia di copertina Variety Power of Women , in cui aveva rivelato per la prima volta la sua attrazione per le donne: "Ritenevo fosse ovvio e comunque non avevo e non ho nessuna intenzione di dare peso al gesto del coming out a cui non credo. E' così da molto tempo, anche se non ne ho mai parlato davvero...", ha aggiunto.

Billie Eilish ha confermato il suo "involontario" coming out, già fatto un mese fa: "Non mi ero resa conto che la gente non lo sapesse.

Tgcom24

La Eilish ha ammesso di averlo fatto senza quasi accorgersene, dandolo per scontato e che dopo la pubblicazione dell’intervista avrebbe pensato: "Oh, immagino di aver fatto coming out oggi". In passato c’erano state divere speculazioni sull’orientamento sessuale della cantante, che però lei non aveva mai confermato.

Nell’intervista di novembre la popstar 21enne aveva parlato dei suoi sentimenti nei confronti delle donne spiegando: "Non ho mai avuto la sensazione di potermi relazione molto bene con le ragazze... Perché le amo tantissimo. Le amo come persone. Ne sono attratta come persone. Ne sono attratta sul serio".

E aveva poi aggiunto: "Ho legami profondi con le donne della mia vita, con gli amici della mia vita, con la famiglia della mia vita. Sono fisicamente attratta da loro. Ma sono anche così intimorita da loro, dalla loro bellezza e dalla loro presenza".

All'evento Hitmakers, la cantante ha ricevuto il premio per la canzone dell'anno insieme a suo fratello Finneas per "What Was I Made For", canzone presente nel blockbuster estivo "Barbie".

Tiana DeNicola di Variety le ha chiesto se quello che pensano le altre donne riguardo al suo punto di vista è cambiato dopo la pubblicazione della storia e la Eilish ha risposto: "Ho ancora paura di loro, ma penso che siano carine!"

L'intervista a Vanity e il rapporto con il proprio corpo: "Non mi interessa essere sessualizzata" Nell'intervista la Eilish aveva parlato anche del suo particolare rapporto con il so corpo. Una delle caratteristiche che l'hanno imposta anche come modello di look è infatti che per tutti i primi anni della sua carriera Billie si è mostrata con magliette oversize e pantaloni della tuta, ben lontana dal classico immaginario della popstar ammiccante e un po' Lolita. "Non stavo cercando di evitare che la gente mi sessualizzasse - spiega lei -. Ma non volevo che le persone avessero accesso al mio corpo, anche visivamente. Non ero abbastanza forte e sicura per mostrarlo. Se l'avessi mostrato in quel momento, sarei stata completamente devastata se la gente avesse detto qualcosa. Forse il fatto che non mi interessi molto essere sessualizzata - aggiunge - è dovuto al fatto che non mi sono mai sentita desiderata o desiderabile". Altra cosa però è l'occhio con cui ti vede il mondo e ti vedono i media. Così a ogni variazione sul look che poteva mettere in risalto una fisicità prorompente arrivavano commenti morbosi. "Ho le tette grosse - ribatte lei -. Ho le tette grosse da quando avevo nove anni, e sono fatta così. E' così che sono. Nessuno dice mai niente sul corpo degli uomini - si infiamma -. Se sei muscoloso, bene. Se non lo sei, bene. Se sei magro, bene. Se hai un corpo da papà, bene. Se sei grassoccio, amalo! Sapete perché? Perché le ragazze sono gentili. Non gliene frega un cazzo perché noi vediamo le persone per quello che sono!".

La relazione con Jesse Rutherford dello scorso anno Billie Eilish e Jesse Rutherford sono stati amici per anni, ma a novembre dello scorso anno i due hanno ufficializzato la loro relazione, dopo essere stati pizzicati insieme in molte occasioni e dopo che i paparazzi avevano immortalato un bacio fuori da un ristorante di Los Angeles. Billie e Jesse si sono presentati in passerella al LACMA Art + Film Gala di Los Angeles in comodi pigiami in seta abbinati e avvolti sotto lo stesso piumone.

La differenza d'età (lei ha 20 anni e lui 31) aveva suscitato qualche malumore, ma i due ci hanno scherzato su. Per Halloween, infatti, lei si è vestita da bebè e lui da uomo anziano per rimarcare gli undici anni che li dividono. I fan della Eilish, al contrario, in questi anni si rispettosi ed empatici riguardo la sua vita sentimentale. In passato lei sarebbe stata legata anche al rapper Brandon "Q" Adams e all'attore Matthew Tyler Vorce.