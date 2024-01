Billie Eilish, la sua ballad per il film "Barbie" votata miglior canzone del 2023

Il prestigioso magazine "Variety" ha incoronato "What Was I Made For?" definendola il miglior tema cinematografico da "No Time To Die", della stessa Eilish

La sua canzone " What Was I Made For? ", contenuta nella colonna sonora del film " Barbie " , è stata infatti incoronata da "Variety" come la migliore canzone del 2023, battendo la concorrenza di "Not Strong Enough" dei Boygenius e "First Person Shooter" di Drake, rispettivamente al secondo e al terzo posto. Il giornale ha descritto la ballad scritta da Billie e da suo fratello Finneas, come "il miglior tema cinematografico dopo il loro 'No Time to Die'", con cui avevano vinto l'Oscar nel 2021.

Nel corso di un'intervista rilasciata a Zane Lowe su Apple Music, Billie Eilish aveva spiegato che quando sono stati contattati per realizzare un brano da inserire nella colonna sonora di "Barbie", lei e suo fratello si trovavano in un momento di stasi creativa. Billie inizialmente pensava che sarebbe stato improbabile partecipare al progetto, pensando a quanto tempo aveva richiesto comporre "No Time To Die". A sbloccare la situazione è stata la regista Greta Gerwig che ha invitato i due fratelli a visionare una versione non ancora completata del film. A quel punto è scoccata la scintilla. "Finneas ha iniziato a suonare il pianoforte - ha spiegato la Eilish - e... i primi due versi 'Una volta galleggiavo, ora cado e basta', 'una volta lo sapevo, ma ora non so per cosa sono stata creata" sono venuti fuori di getto".