A Milano la prima edizione europea di Billboard Women in Music

Tra i riconoscimenti assegnati ci sono Woman Of The Year, conferito da Billboard Italia all’artista che più si è contraddistinta nelle classifiche durante l’anno; Performer Of The Year per l’artista più coinvolgente e sorprendente durante i suoi live show; Breakthrough, che premia l'artista rivelazione dell’anno; Icon, pensato per celebrare la carriera di chi, con la sua musica e il suo stile ha fatto sognare intere generazioni; A&R Of The Year, conferito alla figura che all’interno della casa discografica ha il compito di scovare nuovi talenti; Manager Of The Year, per la figura più importante per l’artista, responsabile di tutte le decisioni fondamentali per la sua carriera; Stylist, riconoscimento per la figura creativa che ha sviluppato progetti d’immagine che hanno lasciato il segno.