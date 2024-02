Billboard ha confermato che "Texas Hold 'Em", una delle due nuove canzoni rilasciate l'11 febbraio durante il Super Bowl, è in cima alla classifica "Hot Country Songs". Non è la prima volta che la star infrange un record: era successo ai Grammy 2023 quando è diventata l'artista più premiata di sempre .

Beyoncé: album e country song al numero uno "Texas Hold 'Em" (primo posto nella classifica country) e "16 Carriages" (nono posto) sono i primi estratti di "Renaissance: Act II" di Beyoncé, il secondo capitolo di un progetto in tre atti iniziato nel 2022 con "Renaissance". Sembra che il disco in arrivo avrà un'impronta country-rock, come evidenziato anche dalle prime due tracce e dal look da cowgirl sfoggiato da Beyoncé agli ultimi Grammy Awards. “Act II” è un omaggio alle sue radici texane (è cresciuta a Austin e lo scorso Natale la casa di Beyoncé è stata distrutta da un incendio).

Critiche feroci per la svolta country La decisione di Beyoncé di rinunciare ai ritmi pop e hip-hop per addentrarsi in un nuovo genere è stata accolta in maniera contrastante da parte degli appassionati del genere. La stazione radio dell'Oklahoma KYKC-FM si era inizialmente rifiutata di aggiungere "Texas Hold 'Em" alle sue playlist, ma è stata costretta a farlo dopo la pioggia di critiche online. Anche John Schneider, interprete di Bo Duke nella serie "Hazzzard" e con un disco country all'attivo, ha commentato in modo molto duro la svolta country di Beyoncé. "Deve marcare il territorio, proprio come un cane nella sua passeggiatina al parco. Sai come funziona, ogni cane deve lasciare il segno su ogni albero, ed è ciò che succede qui”, ha dichiarato sul canale "One America News Network" mettendola a paragone con altre dive bianche del genere come Shania Twain e Carrie Underwood.

Beyoncé e le origini country Beyoncé e le origine In difesa della cantante è intervenuta la madre Tina Knowles, che sui social ha sottolineato: "In Texas c'è un'enorme cultura dei cowboy neri e i miei figli l'hanno integrato nella loro moda e arte sin dall’inizio. Quando le persone chiedono perché Beyonce indossa cappelli da cowboy è davvero divertente. Rido davvero perché è quando era bambina andavamo ai rodei ogni anno e tutta la mia famiglia si vestiva in stile western".