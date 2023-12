Beyoncé, nella notte di Natale a fuoco la casa d'infanzia a Houston

Brutta notizia nel giorno di Natale per Beyoncé: in fiamme la casa della sua infanzia a Houston.

La cantante, molto legata a quella villetta in mattoncini a due piani nell'isolato 2400 di Rosedale, era stata vista a settembre, durante la tappa del Renaissance World Tour nella sua città natale, aggirarsi intorno all'edificio e scattare foto-ricordo. E un'immagine, pubblicata sul suo profilo Instagram proprio il 23 settembre, conferma questo attaccamento. Ora arriva la notizia che nella notte di Natale la sua ex proprietà è andata a fuoco. Un colpo al cuore per Beyoncé, che, tra quelle mura ha vissuto fino all'età di 5 anni. Per fortuna, la famiglia che vi risiede, è riuscita a mettersi in salvo, mentre si indaga sulle cause del rogo, scoppiato intorno alle 2.